Інтерфакс-Україна
Події
08:25 04.02.2025

У Києві 108 одиниць техніки проводять протиожеледну обробку доріг, мостів і тротуарів

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У Києві 108 одиниць техніки проводять протиожеледну обробку доріг, мостів і тротуарів

В Києві через негоду проводять роботи з розчищення та протиожеледної обробки доріг і тротуарів, повідомила пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).

"З ночі задіяні 108 одиниць спецтехніки "Київавтодору". 151 дорожник у складі 22 бригад прибирає від снігу зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи", - сказано у повідомленні.

Також обробляють протиожеледними засобами міські дороги, мости, спуски і підйоми. А в зелених зонах і парках до прибирання задіяні 290 працівників "зеленбудів". Двори та прибудинкові території обробляють протилежними матеріалами 3,2 тисячі працівників керуючих компаній.

В КМДА зазначили, що за прогнозом синоптиків, у вівторок, 4 лютого, в столиці місцями невеликий сніг. Температура вдень близько 0°.

Водіїв та пішоходів закликали враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах.

 

Теги: #ожеледиця #кмда #обробка

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