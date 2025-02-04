У Києві 108 одиниць техніки проводять протиожеледну обробку доріг, мостів і тротуарів

В Києві через негоду проводять роботи з розчищення та протиожеледної обробки доріг і тротуарів, повідомила пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).

"З ночі задіяні 108 одиниць спецтехніки "Київавтодору". 151 дорожник у складі 22 бригад прибирає від снігу зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи", - сказано у повідомленні.

Також обробляють протиожеледними засобами міські дороги, мости, спуски і підйоми. А в зелених зонах і парках до прибирання задіяні 290 працівників "зеленбудів". Двори та прибудинкові території обробляють протилежними матеріалами 3,2 тисячі працівників керуючих компаній.

В КМДА зазначили, що за прогнозом синоптиків, у вівторок, 4 лютого, в столиці місцями невеликий сніг. Температура вдень близько 0°.

Водіїв та пішоходів закликали враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах.