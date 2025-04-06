Інтерфакс-Україна

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14:33 06.04.2025

Сніг, заморозки та ожеледиця очікуються в Україні на початку тижня, вони пошкодять ранньоквiтучі дерева - Гідрометцентр

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Сніг, заморозки та ожеледиця очікуються в Україні на початку тижня, вони пошкодять ранньоквiтучі дерева - Гідрометцентр

Заморозки в повітрі 0-5°очікуються у понеділок, 7 квітня, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а 8-11 квітня по всій Україні, у зв'язку з чим у відповідних областях буде оголошене штормове попередження (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 7 квітня у Харківській та Дніпропетровській областях, 8 квітня Запорізькій, Донецькій та Луганській областях на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°, а у західних, північних та центральних областях на дорогах ожеледиця. У зв'язку з цим у відповідних областях буде також оголошене штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева", - йдеться в повідомлення.

За даними Укргідрометцентру, 7 квітня у східних та південно-східних областях очікується невеликий, вдень місцями помірний дощ, на решті території невеликий сніг, лише в Одеській, Миколаївській, а вдень і на крайньому заході країни без опадів.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла; у східних та південно-східних областях вночі 3-8° тепла (Харківській, Дніпропетровщині та Херсонській на грунті, місцями і в повітрі заморозки 0-3°), вдень 6-11°. На дорогах, крім півдня країни, ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в північних, Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях місцями вдень пориви 15-20 м/с.

В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Києві 7 квітня пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 7 квітня вдень сягала 26,5° тепла і сталося це в 1975 році, а найнижча - 5,8° морозу в 1929 році.

У вівторок, 8 квітня, у західних та північних, вдень і у центральних областях України також очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла. На сході та південному сході вночі дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень без опадів, температурата вночі 1-6° тепла, на грунті, місцями і у повітрі заморозки 0-3°, вдень 3-8°. На півночі та заході країни на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в західних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями вдень пориви вітру 15-20 м/с.

В Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Києві 8 квітня невеликий сніг, вночі місцями. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

Теги: #ожеледиця #сніг #погода #заморозки

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