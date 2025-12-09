Інтерфакс-Україна
Події
21:26 09.12.2025

Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом


Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що провела змістовну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, з яким обговорила, зокрема, діяльність Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

"Ми обговорили діяльність Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови, який є ефективним інструментом для залучення американських інвестицій в Україну. Уже призначено інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal. Черговим етапом має стати визначення першочергових проєктів для їх реалізації", - написала Свириденко у телеграм-каналі ввечері у вівторок

Окрему увагу, за її словами, приділили співпраці в енергетичній сфері та розширенню можливостей із закупівлі Україною американського LNG, щоб забезпечити потреби українського споживача та посилити енергетичну безпеку Європи.

Свириденко також привітала американські санкції проти російських ключових та афілійованих з ними нафтових компаній, подякувала за фінансову підтримку США. " Для нас важливо збереження наявних фінансових інструментів задля підтримки макрофінансової стабільності України, у тому числі через інструменти Світового банку, а також важливості затвердження нової програми МВФ для України на 2026-2029 роки та пришвидшення ухвалення механізму Reparations loan", - зазначила премʼєрка.

 

Теги: #бессент #свириденко #сша

