09:26 21.10.2025

Глава Мінфіну США: Європа повинна взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію

Фото: https://x.com/SecScottBessent

Глава Мінфіну США Скотт Бессент наполягає на тому, щоб саме європейські країни "взяли на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію". Про це він написав у соціальній мережі за підсумками переговорів з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

"Під час моїх переговорів з європейським комісаром @VDombrovskis я підкреслив прихильність Америки до тривалого, стійкого миру в Україні, а також необхідність для Європи взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Крім цього він, за його словами, "наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на безрозсудне введення Китаєм експортного контролю та на важливості диверсифікації ланцюгів постачання".

G7 — неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США.

