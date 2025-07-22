Шмигаль і Домбровскіс обговорили важливу роль України у системі європейської безпеки

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом, обговоривши важливу роль України у системі європейської безпеки.

"Зокрема, реалізацію ініціативи SAFE обсягом 150 млрд євро, що спрямована на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи. Дуже важливо, щоб Україна мала доступ до європейських проєктів SAFE, і ми вже співпрацюємо з державами-членами та інституціями ЄС щодо такої практичної інтеграції. Адже зміцнення нашої держави — це гарантія безпеки для всього ЄС", - написав міністр оборони в телеграм-каналі.

Шмигаль наголосив, що "Україна відкрита до тісного співробітництва з партнерами, що фінансуються SAFE, і готова спільно розвивати технології, що довели свою ефективність на полі бою".