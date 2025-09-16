Інтерфакс-Україна
Події
11:43 16.09.2025

Бессент: війна в Україні завершиться за 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні тарифи

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не запровадять тарифи за купівлю Китаєм російської нафти, якщо країни Європи не зроблять цього першими, та висловив упевненість, що за умови більш суттєвого долучення Європи до вторинних санкцій війна в Україні може закінчитися за 2-3 місяці.

"Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні тарифи для покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів, оскільки це відрізало б Москву від основного джерела доходів", - сказав Бессент у спільному інтерв'ю Reuters та Bloomberg у понеділок.

Він розкритикував європейські країни, які продовжують закуповувати російську нафту або нафтопродукти, перероблені в Індії з російської сировини, стверджуючи, що вони допомагають фінансувати війну РФ проти України. Міністр також зазначив, що США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти, що призвело до "суттєвого прогресу" в переговорах з Нью-Делі.

Бессент підкреслив, що європейські країни мають взяти на себе більш активну роль у скороченні доходів Росії від продажу нафти. "Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців", – сказав він.

Міністр фінансів заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для посилення санкцій проти російських компаній, таких як "Роснефть" і "Лукойл". Він також згадав про можливість використання заморожених російських суверенних активів на суму $300 млрд. Цього, за його словами, можна досягти спочатку вилучивши невеликі частини заморожених активів або ж розмістивши їх у спеціальному фонді, який міг би слугувати заставою за кредитом Україні.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 вересня закликало країни "Групи семи" та Євросоюзу ввести "суттєві тарифи" на товари з Китаю та Індії, аби зупинити їхні закупівлі російської нафти.

Крім того, США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Обмеження торкнуться Росії, Китаю, Індії, Туреччини, ОАЕ, Ірану, Сінгапуру, Тайваню. Президент США Дональд Трамп підняв митні збори на індійські товари ще на 25%, довівши загальний рівень до 50%, аби змусити Делі відмовитися від закупівель дешевої російської нафти.

13 вересня Трамп заявив, що введе санкції проти Росії лише тоді, коли всі країни НАТО припинять купувати російську нафту. Лист, адресований усім країнам, Трамп оприлюднив у своїй соцмережі.

Теги: #бессент #війна

