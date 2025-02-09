Інтерфакс-Україна
Події
20:53 09.02.2025

У Львові невідомі пошкодили табличку з назвою вул. імені Фаріон

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У Львові невідомі пошкодили табличку з назвою вул. імені Фаріон

Невідомі в неділю пошкодили табличку з назвою вулиці ім. Ірини Фаріон у Львові, повідомила пресслужба Національної поліції Львівської області.

"Сьогодні, 9 лютого, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію з фотографією зафарбованої таблички з назвою вулиці імені Ірини Фаріон", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушення, вирішується питання правової кваліфікації події.

 

Теги: #вандалізм #львів #фаріон

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