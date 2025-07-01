Слідство не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно мера Дніпра Філатова – МВС

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Слідство Національної поліції не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно мера Дніпра Бориса Філатова у ході розслідування вбивства бувшої народної депутатки Ірини Фаріон.

"Міністерство внутрішніх справ України вважає неприпустимим використання чутливих тем, пов’язаних із безпекою громадян, для створення маніпуляцій, провокацій та використання у власних політичних цілях", - зазначається в офіційній позиції МВС щодо заяв міського голови Дніпра Бориса Філатова

У МВС наголосили, що на момент першого брифінгу щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон (липень 2024 року) імʼя Бориса Філатова не фігурувало в матеріалах кримінального провадження.

"Єдина зафіксована на той час активність підозрюваного стосувалася окремих публічних осіб, зокрема, згадуваного під час брифінгу народного депутата, на якого була зібрана інформація про місце проживання та членів сімʼї", - йдеться у заяві.

У МВС наголосили, що інформація про введення підозрюваним у пошукових системах прізвища Бориса Філатова була встановлена пізніше — уже під час поглибленого аналізу його цифрових слідів під час подальших процесуальних дій.

"У результаті всебічного опрацювання отриманої інформації, слідство Національної поліції не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно зазначеної особи. Відсутні будь-які матеріали, які б свідчили про реальну загрозу його життю чи здоров’ю", - йдеться у заяві.

У МВД закликали окремих політиків утриматися від поширення суб’єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію "подвійних стандартів", яких насправді не існує. "Єдиний стандарт, на який опирається слідство Національної поліції, це Закон", - наголошено у заяві.

Раніше в своєму телеграм-каналі Філатов оприлюднив офіційне звернення до глави МВС Ігоря Клименка щодо того, що його прізвище є в переліку потенційних жертв в хмарному сховищі телефону підозрюваного у вбивстві бувшої народної депутатки Ірини Фаріон.