Інтерфакс-Україна
Економіка
13:32 30.09.2025

Асоціація прифронтових міст закликає Кабмін та Раду врахувати їхні пропозиції до держбюджету-2026

Асоціація прифронтових міст та громад закликає Кабінет міністрів та Верховну Раду врахувати їхні пропозиції до державного бюджету на 2026 рік.

"Учасники Асоціації прифронтових міст та громад напрацювали пропозиції змін до проєкту державного бюджету на 2026 рік і закликають уряд та парламент врахувати їх під час доопрацювання головного фінансового документа країни", - йдеться у зверненні Асоціації прифронтових міст та громад до Кабінету міністрів та Верховної Ради, оприлюдненому в фейсбуці.

Асоціація пропонує закріпити відрахування ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) у розмірі 64% за прифронтовими громадами до завершення воєнного стану в Україні. Крім того, члени асоціації запропонували передбачити повну компенсацію місцевим бюджетам прифронтових громад за наданими пільгами щодо сплати земельного податку.

У зверненні зазначається, що інструмент підтримки у вигляді пільг на земельний податок апробовано у Харкові. Рішення про його скасування дало позитивні результати для місцевих підприємців.

"Ключовий запит прифронтових громад – аби їхній голос було почуто, а державні рішення враховували інтереси тих, хто найбільше страждає від ворога. Адже сильні форпости — це сильна Україна", - зазначається у зверненні.

 

