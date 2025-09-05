Інтерфакс-Україна
Події
20:59 05.09.2025

Чортків і Сатанів стали містами-побратимами

1 хв читати
Чортків і Сатанів стали містами-побратимами
Фото: https://www.facebook.com/

Місто Чортків (Тернопільська обл.) підписало Угоду про партнерство із селища Сатанів (Хмельницька обл.), повідомляє Чортківська міська рада.

"У день відзначення 503-ліття Чорткова, наше місто офіційно отримало ще одного партнера в особі селища Сатанів, що на Хмельниччині. Угоду про партнерство, що передбачає співпрацю в економіці, освіті, медицині, спорті, культурі й туризмі, урочисто та офіційно підписали міський голова Чорткова Володимир Шматько та селищний голова Сатанова Альберт Собков", - йдеться у повідомленні міськради на сторінці у Facebook.

За інформацією, попередньо рішення про побратимство ухвалили депутати Чортківської міської та Сатанівської селищної рад.

"Міста Чортків і Сатанів відсьогодні навіки разом! Нарешті це сталося! Я мріяв про цю можливість 10 років. Мрійте і мрії збуваються!" – зазначив Шматько.

Сатанів став 20-м побратимом Чорткова.

 

Теги: #міста #побратими

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 05.04.2025
Зеленський: в підтримку Кривого рогу об'єдналися всі українські міста й села, проявляючи солідарність

Зеленський: в підтримку Кривого рогу об'єдналися всі українські міста й села, проявляючи солідарність

22:30 30.03.2025
Зеленський про застосування дронів для захисту міст: є хороші результати

Зеленський про застосування дронів для захисту міст: є хороші результати

02:34 06.02.2025
Міста Луцьк і Кент підписали угоду про побратимство

Міста Луцьк і Кент підписали угоду про побратимство

13:39 20.01.2025
Визначено перші 12 міст, де стартує проєкт "Рух без бар'єрів" - Кулеба

Визначено перші 12 міст, де стартує проєкт "Рух без бар'єрів" - Кулеба

13:52 09.10.2024
Рада перейменувала міста Южноукраїнськ і Южне на Південноукраїнськ і Південне

Рада перейменувала міста Южноукраїнськ і Южне на Південноукраїнськ і Південне

17:40 18.09.2024
Голосування щодо перейменування міст відбудеться в четвер, перелік відкорегують - нардеп Гончаренко

Голосування щодо перейменування міст відбудеться в четвер, перелік відкорегують - нардеп Гончаренко

01:41 21.01.2024
Львів та Каліфорнія стануть містами-побратимами

Львів та Каліфорнія стануть містами-побратимами

21:28 11.01.2024
Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

16:02 16.11.2023
Київ і Брюссель підписали угоду про побратимство

Київ і Брюссель підписали угоду про побратимство

08:37 19.06.2023
ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках, загальна площа - 113 кв. км

ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках, загальна площа - 113 кв. км

ВАЖЛИВЕ

У Києві проходить акція "Ні дискримінації військових"

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

ОСТАННЄ

Велику групу дітей повернули з російської окупації

Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

У Києві проходить акція "Ні дискримінації військових"

Розвідники провели спецоперацію з евакуації чотирьох українських військових з ТОТ

Ділянка євроколії Ужгород – Чоп почала роботу 5 вересня

Сибіга обговорив із новим очільником МЗС Нідерландів санкції проти РФ та гарантії безпеки для України

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Підліток отримав поранення через підрив на міні у Херсоні

Сибіга обговорив із главою МЗС Словаччини реалізацію взаємовигідних енергетичних та інфраструктурних проєктів

Перестановки відбулися в уряді Великої Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА