Чортків і Сатанів стали містами-побратимами

Місто Чортків (Тернопільська обл.) підписало Угоду про партнерство із селища Сатанів (Хмельницька обл.), повідомляє Чортківська міська рада.

"У день відзначення 503-ліття Чорткова, наше місто офіційно отримало ще одного партнера в особі селища Сатанів, що на Хмельниччині. Угоду про партнерство, що передбачає співпрацю в економіці, освіті, медицині, спорті, культурі й туризмі, урочисто та офіційно підписали міський голова Чорткова Володимир Шматько та селищний голова Сатанова Альберт Собков", - йдеться у повідомленні міськради на сторінці у Facebook.

За інформацією, попередньо рішення про побратимство ухвалили депутати Чортківської міської та Сатанівської селищної рад.

"Міста Чортків і Сатанів відсьогодні навіки разом! Нарешті це сталося! Я мріяв про цю можливість 10 років. Мрійте і мрії збуваються!" – зазначив Шматько.

Сатанів став 20-м побратимом Чорткова.