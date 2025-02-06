Інтерфакс-Україна
Події
02:34 06.02.2025

Міста Луцьк і Кент підписали угоду про побратимство

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Міста Луцьк і Кент підписали угоду про побратимство

У середу, 5 лютого, в посольстві України в США мер Кента (Вашингтон) Дана Ральф та мер Луцька Ігор Поліщук підписали Меморандум про встановлення побратимських відносин між містами, повідомила надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова.

"Продовжуємо зміцнювати регіональні зв'язки між Україною та США. Це ще один важливий крок у поглибленні регіональних зв'язків та сприянні новим ініціативам через контакти #People2People", - написала вона у фейсбуці.

Маркарова подякувала мерам обох міст, а також депутату Луцької міської ради Роману Кравчуку та почесному консулу у Сіетлі Валерію Голобородько за роботу для зближення двох міст.

За її словами, мешканці Кента непохитно підтримували Україну. " І ми вдячні за допомогу, надану нашому народу. Маючи одну з найбільших українських громад у Вашингтоні (за останньою оцінкою - близько 9000 осіб із загальної кількості 140 000), Кент є мостом дружби та солідарності", - підкреслила посол.

Маркарова додала, що продовжуючи розширювати міжрегіональне співробітництво, є сподівання на нові партнерства, інвестиції та спільні проєкти, які зміцнять Україну та США. 

Теги: #побратимство #міста #сша

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