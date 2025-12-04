Мережа "Сінево" розширила покриття лабораторної діагностики за ПМГ ще на 5 регіональних центрів

Мережа медичних лабораторій "Сінево" розширила покриття безкоштовної лабораторної діагностики за Програмою медичних гарантій (ПМГ) ще на п’ять регіональних центрів.

Як повідомляє "Сінево" в пресрелізі, з 1 грудня безкоштовні аналізи за ПМГ стануть доступні мешканцям Краматорська, Харкова, Полтави, Кривого Рогу та Сум.

Станом на 1 грудня безоплатні відділення "Сінево" надають послуги за програмою медичних гарантій Національної служби здоров’я України в 35 населених пунктах – це охоплення всіх обласних центрів України.

Європейська мережа медичних лабораторій "Сінево" входить до шведського медичного холдингу Medicover, який надає діагностичні послуги у 15 країнах Європи. В Україні мережа нараховує понад 360 відділень у 160 населених пунктах, а також вісім лабораторій, дві з яких тимчасово не працюють через війну.

Впродовж 2024 року лабораторія прийняла майже 4 млн клієнтів і виконала 25,5 млн тестів.