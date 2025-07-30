Інтерфакс-Україна
Події
18:03 30.07.2025

"Сінево" зацікавлене в купівлі бізнесів та може вийти на медринок найближчими роками

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"Сінево" зацікавлене в купівлі бізнесів та може вийти на медринок найближчими роками

Мережа медичних лабораторій "Сінево Україна" за можливості розглядатиме покращення своєї ситуації на лабораторному ринку та вихід в медичний бізнес у наступні після 2025 роки, повідомив заступник генерального директора компанії Микола Скавронський.

"Станом на зараз головне завдання, як то кажуть, бізнес-continuation, щоб не зупинитися, бо там прилетіло, там вибило вікна, там немає електрики. Вже набагато краще, ніж у попередні роки, але все одно це головне", - сказав він кореспонденту "Інтерфакс-Україна" в кулуарах події з нагоди презентації нового українського посібника з доказової медицини в Києві в середу.

За словами Скавронського, "Сінево" не планує активно розвивати мережу лабораторій, як це відбувалось останніми роками, адже вона вже покриває попит і не бачить потреби у відкритті більшої кількості відділень.

Він додав, що наразі у Харкові та Херсоні лабораторії мережі не працюють через безпекову ситуацію, але логістика побудована так, що мережа лабораторій та відділень повністю задовольняє потреби, ба й перевищує їх, враховуючи кількість населення, яке виїхало.

Наразі для компанії головним стратегічним напрямком є співпраця з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) по програмі медгарантій (ПМГ).

"Ми бачимо дуже великий стратегічний крок, бо це правильно, коли держава є головним закупівельником цих послуг, а не люди самі собі призначають, або лікарі тільки рекомендують. Можливо, через років десять вона буде головним закупівельником медичних послуг", - наголосив Скавронський.

Як повідомив заступник гендиректора "Сінево Україна", станом на зараз в компанії абсолютно задоволені цією співпрацею, бо наявні діалог та розуміння обох сторін.

Проте, за його словами, "Сінево" все одно надає в три-чотири рази більше послуг та досліджень, ніж законтрактовано. Як пояснив Скавронський, це пов'язано з тим, що компанія має такі можливості та намагається показати свою спроможність на наступні роки, й таким чином укласти договори на більші обсяги на наступні періоди.

"Наскільки я пам'ятаю, тільки за перше півріччя близько 260 тис. людей пройшли через наші пункти по ПМГ - це величезна кількість. При тому, що ми працюємо тільки на пів країни, бо тільки одна юрособа, яка обслуговує центральну, південною, західну частини України, законтрактована", - констатував Скавронський

Також він зауважив, що "Сінево" могло б збільшити обсяги роботи в цьому ключі, якби юрособа, що обслуговує клієнтів в східних областях, також була законтрактована.

"Сінево" – найбільша мережа медлабораторій в Україні, що працює у складі міжнародного шведського холдингу Medicover. Станом на червень 2025 року мережа налічує 360 відділень у 160 містах і селищах країни та має 8 високотехнологічних лабораторій у Києві, Львові, Одесі, Вінниці, Чернівцях, а також Дніпрі. Компанія пропонує понад 1200 видів лабораторних досліджень. Лише у 2024р. в "Сінево" виконано 25,5 млн тестів для майже 4 млн клієнтів.

У 2024 році компанія сплатила понад 415 млн грн податків та зборів, з яких 170 млн грн – до місцевих бюджетів. З початку повномасштабної війни "Сінево" вже перерахувало понад 1 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Теги: #медринок #бізнес #купівля #сінево

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