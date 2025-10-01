Відділення лабораторії "Сінево" в Павлограді та Кременчуці почали роботу в межах ПМГ

Відділення лабораторії "Сінево" в Павлограді та Кременчуці почали роботу в межах Програми медичних гарантій (ПМГ) за контрактом з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Як повідомляє "Сінево" в пресрелізі, послуги в рамках ПМГ в цих містах будуть доступні за електронним направленням. За одним направленням від сімейного або профільного лікаря можна здати до п’яти аналізів. Впродовж одного календарного місяця доступні два такі направлення.

Від початку 2024 року у відділеннях "Сінево" безоплатні аналізи в рамках ПМГ проведено за більш як 1 млн направлень НСЗУ, за якими було виконано близько 5,5 млн лабораторних тестів.

Серед найзатребуваніших аналізів у межах ПМГ НСЗУ — глікований гемоглобін (для оцінки середнього рівня цукру за останні три місяці), вітамін D, тиреотропний гормон (ТТГ, показник роботи щитоподібної залози), загальний аналіз крові та феритин (запаси заліза).