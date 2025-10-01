Інтерфакс-Україна
Медицина
17:17 01.10.2025

Відділення лабораторії "Сінево" в Павлограді та Кременчуці почали роботу в межах ПМГ

1 хв читати
Відділення лабораторії "Сінево" в Павлограді та Кременчуці почали роботу в межах ПМГ

Відділення лабораторії "Сінево" в Павлограді та Кременчуці почали роботу в межах Програми медичних гарантій (ПМГ) за контрактом з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Як повідомляє "Сінево" в пресрелізі, послуги в рамках ПМГ в цих містах будуть доступні за електронним направленням. За одним направленням від сімейного або профільного лікаря можна здати до п’яти аналізів. Впродовж одного календарного місяця доступні два такі направлення.

Від початку 2024 року у відділеннях "Сінево" безоплатні аналізи в рамках ПМГ проведено за більш як 1 млн направлень НСЗУ, за якими було виконано близько 5,5 млн лабораторних тестів.

Серед найзатребуваніших аналізів у межах ПМГ НСЗУ — глікований гемоглобін (для оцінки середнього рівня цукру за останні три місяці), вітамін D, тиреотропний гормон (ТТГ, показник роботи щитоподібної залози), загальний аналіз крові та феритин (запаси заліза).

Теги: #пмг #сінево #нсзу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 24.09.2025
Ми були здивовані зростанням на ринку лабдіагностики у першому півріччі - заступник гендиректора "Сінево Україна"

Ми були здивовані зростанням на ринку лабдіагностики у першому півріччі - заступник гендиректора "Сінево Україна"

16:26 04.08.2025
Понад 1 тис. закладів первинної меддопомоги надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг - Мінветеранів

Понад 1 тис. закладів первинної меддопомоги надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг - Мінветеранів

18:03 30.07.2025
"Сінево" зацікавлене в купівлі бізнесів та може вийти на медринок найближчими роками

"Сінево" зацікавлене в купівлі бізнесів та може вийти на медринок найближчими роками

08:20 11.07.2025
Сінево за 1-ше півріччя провела понад 1,5 лабораторнийх тестів в рамках контракту з НСЗУ

Сінево за 1-ше півріччя провела понад 1,5 лабораторнийх тестів в рамках контракту з НСЗУ

21:06 13.06.2025
НСЗУ позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

НСЗУ позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

09:32 13.06.2025
Більше половини коштів ПМГ в 2024р були спрямовані на лікарні спроможної мережі – Ляшко

Більше половини коштів ПМГ в 2024р були спрямовані на лікарні спроможної мережі – Ляшко

14:30 02.06.2025
НСЗУ в травні заплатила медзакладам за ПМГ 14,5 млрд грн

НСЗУ в травні заплатила медзакладам за ПМГ 14,5 млрд грн

09:28 30.05.2025
НСЗУ штрафуватиме медзаклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз

НСЗУ штрафуватиме медзаклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз

19:12 23.05.2025
Залишки отриманих за послуги в рамках ПМГ коштів на рахунках медзакладів з початку року скоротилися на 2 млрд грн

Залишки отриманих за послуги в рамках ПМГ коштів на рахунках медзакладів з початку року скоротилися на 2 млрд грн

13:58 15.05.2025
Україна забезпечує хірургічне лікування меланоми в рамках ПМГ, однак сучасна терапія не закуповується, – експерт

Україна забезпечує хірургічне лікування меланоми в рамках ПМГ, однак сучасна терапія не закуповується, – експерт

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

ОСТАННЄ

Інститут кардіології в Києві зазнав суттєвих пошкоджень, двоє людей загинули – влада

Кабмін розширив перелік ліків, які можуть продаватися в сільських ФАПах

Кабмін об'єднав інститути серцево-судинної хірургії ім.Амосова та спадкової патології НАМНУ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Фармкомпанія "Дарниця" поскаржилася до АМКУ на дії 5-ти найбільших аптечних мереж та двох дистриб’юторів

Витрати на охорону здоров'я в проєкті держбюджету-2026 збільшено на 38,2 млрд грн - Ляшко

Аптеки наголошують на неприпустимості звинувачення їх у дестабілізації фармринку

Фармкомпанія "Дарниця" відвантажила першу партію ліків до Лівії

Зниженню попиту на продукцію фармкомпанії "Дарниця" могло сприяти незниження цін після скасування маркетингових платежів

Фармкомпанія "Дарниця" призупинила виробництво через конфлікт з аптечними мережами – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА