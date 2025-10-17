Інтерфакс-Україна
Медицина
14:49 17.10.2025

Попит на аналізи за ПМГ значно перевищує законтрактовані НСЗУ обсяги з приватними лабораторіями – думка

Попит на аналізи за Програмою медичних гарантій (ПМГ) значно перевищує обсяги контрактів, які національна служба здоров’я України (НСЗУ) укладає з приватними лабораторіями, констатує СЕО і співвласник медичної лабораторії CSD LAB Олександр Дудін.

"Зараз CSD LAB виконує обсяги досліджень, які перевищують ліміти ПМГ, наші потужності дають змогу це зробити. Дивимося на це як на соціальну місію – надати доступ до якісної лабораторної діагностики якомога більшій кількості українців. Адже попит від клієнтів на безоплатні аналізи в CSD LAB у рази більший, ніж наш контракт", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Дудін зазначив, що "медична лабораторія CSD LAB вбачає в НСЗУ стратегічного партнера, у співпраці з яким українці отримують доступ до лабораторної діагностики найвищого рівня".

Зокрема, у перший рік співпраці (2023 р.) лабораторія виконала понад 57 тис. безоплатних досліджень, а в 2024-му майже 630 тис. аналізів.

"Вважаю, що для ефективнішої діяльності ПМГ надалі важливо зняти обмеження на об’єм контактування для приватних лабораторій та здійснювати повне покриття виконаних аналізів", – сказав він.

Крім того, Дудін вважає, що державі необхідно переглянути механізм оплати за надані послуги.

"Зараз приватні медичні лабораторії працюють за глобальною ставкою, яка має суттєві недоліки. По факту послуги, які ми надаємо в цьому році, можуть бути компенсовані в наступному, що суттєво підвищує ризики та вартість для надавачів. Вважаю, що необхідно відійти від цього й здійснювати оплату за фактично надані послуги, "за випадок", – сказав він.

На думку Дудіна, це суттєво збільшить доступність українців до лабораторних досліджень і загалом покращить довіру до програми медичних гарантій, а залучити кошти на це можна "скоротивши видатки на неефективні маленькі лабораторії".

"Є дуже багато питань до того, як вони працюють. Чи дотримуються стандартів? Чи проходили міжнародну сертифікацію? Чи можуть відповідати за точність результатів, якщо відсутнє штрих-кодування пробірок? Нам як країні треба вчитися раціонально використовувати наявні кошти та перерозподілити ресурси серед надавачів, які вже мають інфраструктуру і забезпечують якість досліджень. Мережа лабораторій CSD LAB може обслуговувати клієнтів згідно ПМГ на своїх потужностях, а держава зекономить на закупівлі обладнання, реагентів та інших витратах", – сказав він.

CSD LAB в 2023 році стала першою приватною лабораторією, яка почала надавати безоплатні аналізи за електронним направленням по ПМГ.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає збільшення видатків на охорону здоров'я на 38,2 млрд грн порівняно з 2025 роком – до 258 млрд грн, зокрема на ПМГ в проєкті-2026 закладено 191,6 млрд грн, що на 16 млрд грн більше ніж цього року.

