Більше половини коштів ПМГ в 2024р були спрямовані на лікарні спроможної мережі – Ляшко

Понад 56% коштів програми медичних гарантій у 2024 році були спрямовані на лікарні, що входять до складу спроможної мережі.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, про це очільник відомства Віктор Ляшко сказав під час конференції, присвяченій модернізації госпітальної мережі у четвер.

Він нагадав, що наразі створено 106 госпітальних кластерів. До них входять 2537 центрів первинної медичної допомоги, 282 загальні лікарні, 166 кластерних, 135 надкластерних лікарень, а також 25 центрів екстреної медичної допомоги.

Разом з тим, до реформи наразі не долучені області, де ведуться активні бойові дії - Запорізька, Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська області та на території АР Крим. Втім впродовж шести місяців після припинення воєнного стану ці регіони мають подати пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я.

Ляшко також повідомив, що у 2025 році вже відібрано публічні інвестиційні проєкти на понад 5,64 млрд грн. Йдеться про розбудову медичних закладів, освітніх потужностей, напрямів реабілітації та психічного здоров’я.

Модернізація системи охорони здоров’я відбувається за потужної підтримки партнерів. У 2025 році фінансова допомога сягнула 35,54 млрд грн.

Ляшко нагадав, що, згідно з концепцією спроможної мережі, у кожній області створюється окремий госпітальний округ, який поділяється на кластери, а лікарні поділяються на загальні, кластерні та надкластерні. Логіка системи и передбачає, що прості випадки лікуються максимально близько до пацієнта, складні — там, де є відповідна спеціалізація і обладнання.