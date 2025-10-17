Інтерфакс-Україна
Медицина
13:50 17.10.2025

Захисні споруди для генераторів мають 60% українських лікарень - МОЗ

Захисні споруди для генераторів (габіони, мішки з піском, плити тощо) вже мають 60% українських лікарень, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Крім того, відомство повідомляє, що наразі 70% закладів охорони здоров’я мають автономні котельні або реалізовані альтернативні рішення, сонячні електростанції вже мають понад 250 медичних закладів, ще понад 300 планують підключити їх до травня 2026 року.

У межах проєкту HEAL Ukraine сонячні панелі вже доставлено до 130 амбулаторій у 19 областях.

"Завдяки встановленим станціям заклади можуть частково або повністю забезпечувати себе електроенергією (взимку — до 5 годин на день, влітку — до 10 годин). Це дозволить медикам продовжувати роботу навіть під час аварійних відключень, зберігаючи доступ пацієнтів до критичної допомоги. Економія електроенергії становить 48%", - запевняє МОЗ.

Відомство також повідомляє, що станом на зараз в межах другого етапу проєкту HEAL вже відібрано ще 200 амбулаторій, які найближчим часом також будуть оснащені сонячними панелями.

Централізовано встановлення сонячних електростанцій відбувається у межах проєкту "Промінь надії", який реалізується Міністерством енергетики спільно з МОЗ. Уже завершено встановлення панелей у 13 закладах, у 35 - тривають будівельно-монтажні роботи. Планується, що до кінця року сонячні електростанції з’являться ще у 50 медзакладах, а до травня 2026 року у 190 медзакладах.

Теги: #генератори #лікарні

