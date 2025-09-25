РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

Окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) свідомо не підключає її до лінії електропередачі 750 кВт після відключення 23 вересня попри відсутність технічних перешкод для цього на підконтрольній Україні території, повідомила НАЕК “Енергоатом”.

“За інформацією НЕК “Укренерго”, на контрольованій Україною території ця лінія є справною, жодних технічних перешкод для її використання немає. Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України”, – йдеться в повідомленні “Енергоатома” у четвер.

Компанія наголошує, що таким чином російські агресори свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті.

НАЕК заявила, що лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено 23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді вона отримує е/е від дизельгенераторів, які, зі свого боку, призначені лише для аварійного живлення і не спроможні тривалий час забезпечувати потреби станції.

Як вказує “Енергоатом”, їхня зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

“Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України – єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні. Зволікання – неприпустиме. Безпека найбільшої атомної станції Європи – це безпека всього світу”, – наголосила міністерка енергетики Світлана Гринчук у своєму Facebook.

Вона заявила, що міжнародна спільнота має нарешті наважитися на рішучі дії –посилення тиску на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції.

Як повідомлялося, під вечір 23 вересня на ЗАЕС стався 10-й блекаут з початку окупації станції: о 16:56 єдину лінію електропередачі 750 кВт, через яку вона отримувала живлення від української енергосистеми, було відключено.

Тоді НЕК “Укренерго” повідомила, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, щойно дозволить безпекова ситуація.

Окупована РФ Запорізька АЕС 6 ГВт залишається на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п’ять місяців, із 7 травня, після того як була пошкоджена остання резервна лінія 330 кВ. У травні гендиректор МАГАТЕ заявляв, що незрозуміло, коли її буде відновлено, хоча раніше зовнішнє електропостачаня відновлювали протягом дня.

Востаннє ЗАЕС зіткнулася з повною втратою зовнішнього електропостачання 4 липня 2025 року – тоді станція майже чотири години покладалася на дизельні генератори.

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначало, що станція забезпечена пальним для дизельгенераторів на 20 днів роботи.