Інтерфакс-Україна
Події
12:47 20.10.2025

Іспанія відправить нову партію генераторів до України напередодні зими

1 хв читати
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив, що найближчими днями нова партія електрогенераторів буде відправлена через Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID), щоб допомогти Україні пережити зиму на тлі хвилі російських атак на українську інфраструктуру.

"Напередодні нової зими необхідно забезпечити стабільність і працездатність електроенергетичної системи. Іспанське агентство з питань співробітництва запланувало 70 нових генераторів, які найближчими днями будуть відправлені до України, щоб забезпечити електроенергією та опаленням у цю зиму, яка прогнозується бути суворою", - сказав міністр під час спілкування із медіа перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі у понеділок.

Альбарес зазначив, що проведе у понеділок зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, якому особисто передасть інформацію щодо підтримки українців.

Теги: #генератори #україна #іспанія

