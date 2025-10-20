Іспанія відправить нову партію генераторів до України напередодні зими

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив, що найближчими днями нова партія електрогенераторів буде відправлена через Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID), щоб допомогти Україні пережити зиму на тлі хвилі російських атак на українську інфраструктуру.

"Напередодні нової зими необхідно забезпечити стабільність і працездатність електроенергетичної системи. Іспанське агентство з питань співробітництва запланувало 70 нових генераторів, які найближчими днями будуть відправлені до України, щоб забезпечити електроенергією та опаленням у цю зиму, яка прогнозується бути суворою", - сказав міністр під час спілкування із медіа перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі у понеділок.

Альбарес зазначив, що проведе у понеділок зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, якому особисто передасть інформацію щодо підтримки українців.