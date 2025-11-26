Порошенко передає у війська 520 генераторів

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенкокупив для підрозділів ЗСУ понад півтисячі генераторів.

Як повідомляється на сайті політсили, лідер "Європейської солідарності", від початку повномасштабного вторгнення для потреб ЗСУ було куплено більше 5 тисяч генераторів. Загальна потужність обладнання – 30 Мегават на суму 120 млн грн, від велетенських для водоканалу, до невеликих для кожного бліндажа.

"Крім загрози капітуляції, жахливої ситуації на фронті та корупційного скандалу, який рве країну й дискредитує нас у світі, українців в першу чергу турбує відсутність світла. Насамперед у цьому винен путін, який атакує Україну ракетами і дронами. Але й гроші, сотні мільярдів гривень, які були передбачені для захисту і диверсифікації енергосистеми, були просто розкрадені. Кожен крок супроводжувався корупцією", – нагадав Порошенко.

"Нам важко, нам перешкоджають санкціями, нам перешкоджають арештами рахунків, нам перешкоджають атаками на наших активістів. Попри це сьогодні тут 520 генераторів. Це зараз вся країна сидить без світла – а на фронті вони без світла завжди. Кожен генератор – це електричне забезпечення діяльності прально-душового комплексу, майстерні, шиномонтажу, бліндажів і всього-всього необхідного. Зарядка джерела безперебійного струму, комп’ютера, сервера, електрочайника. 520 точок будуть забезпечені цими генераторами", – пояснює Порошенко.

"І це ще не все. За моєю спиною стоїть 4 набагато більш потужних генераторів, все німецьке, все унікальної якості. І все йде вже з цією великою потужністю у вигляді причепів на Збройні Сили. Ми просто робимо свою роботу, і нічого важливішого за це не існує", – наголошує Петро Порошенко.