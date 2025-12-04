Інтерфакс-Україна
10:40 04.12.2025

Про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Помічник сапера": новий інноваційний рівень безпеки для саперів"

У четвер, 4 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Помічник сапера": новий інноваційний рівень безпеки для саперів".

Учасники: голова правління ГС "Кластер розмінування України" Максим Ткаченко; перший заступник голови Української національної асоціації з гуманітарного розмінування Олексій Ботнаренко; заступник директора компанії ТОВ "Шериф-розмінування" Дмитро Рябий (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (097) 935-91-27 (Світлана).

