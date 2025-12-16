Екологи та зоозахисники вимагають припинити незаконні відстріли у національних парках та розслідувати корупційні схеми видачі лімітів

Екологи та зоозахисники звинуватили Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у незаконній видачі лімітів на відстріл тварин у національних парках. У вівторок відбулася пресконференція "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках", організована Київським еколого-культурним центром та Асоціацією захисних організацій України.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко заявив, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства систематично видає дозволи на вилучення диких тварин у заповідних територіях. Екологи оприлюднили копії документів, які підтверджують існування лімітів на відстріл у національних парках "Залісся", "Азово-Сиваський" та "Білобережжя Святослава". Зокрема, йдеться про випадки вилучення хижих тварин під виглядом ветеринарної експертизи, відстріл десятків копитних під приводом діагностичного контролю та практику так званого "селекційного відстрілу", що фактично легалізує полювання у заповідних територіях.

Окремо було наголошено на ситуації із зубрами у "Заліссі": їхня чисельність протягом десятиліть залишається стабільною на рівні близько двадцяти особин, що, на думку експертів, може свідчити про приховане знищення тварин.

КЕКЦ та Асоціація захисних організацій України закликали припинити практику видачі лімітів на відстріл у національних парках та розслідувати факти можливих зловживань.

Зоозахисники закликали припинити відстріли "шкідливих" тварин у національних парках та перейти до масової вакцинації, заявила президент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.

Представники Київського еколого-культурного центру та Асоціації зоозахисних організацій України заявили про неефективність практики відстрілу так званих "шкідливих" тварин у мисливських угіддях та на території природоохоронних об’єктів. За їх словами, обласні військові адміністрації продовжують надавати дозволи на відстріл лисиць, вовків, сірих ворон, а також безпритульних собак і котів, попри те що країна перебуває у стані війни.

Зоозахисники наголошують, що такі заходи обґрунтовуються боротьбою зі сказом, однак у країнах ЄС давно доведено ефективність іншого методу - масової пероральної вакцинації диких тварин. В Україні ж, за їхніми словами, ця практика фактично провалена, що створює підстави для мисливців використовувати відстріли як привід для полювання.

Прикладом названо ситуацію у Національному природному парку "Подільські Товтри", де за дозволом Хмельницької обласної військової адміністрації відбувся відстріл лисиць. Адміністрація парку заявила, що лише спостерігала за дотриманням законодавства, проте зоозахисники ставлять питання про законність таких дій на території природоохоронної установи.

Експерти підкреслюють, що масові відстріли не зменшують ризик поширення сказу, а навпаки створюють нові проблеми: популяція лисиць швидко відновлюється, поранені тварини стають джерелами інфекції, а частина особин наближається до населених пунктів, збільшуючи ризик контакту з людьми та домашніми тваринами.

Асоціація зоозахисних організацій України та КЕКЦ звернулися до обласних військових адміністрацій із закликом припинити практику відстрілів як методу боротьби зі сказом. Вони пропонують натомість запровадити масову вакцинацію диких і безпритульних тварин, а також здійснювати контроль чисельності безпритульних собак і котів гуманними методами - шляхом стерилізації та щеплення.

Юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк заявив, що корупційна система лімітів на рубки й відстріл у національних парках має бути знищена через суди та кримінальні справи.

Під час прес-конференції представники Київського еколого-культурного центру повідомили про системні порушення та корупційні практики у діяльності Міністерства довкілля, Державного управління справами та Держлісагентства. За словами учасників, протягом багатьох років у національних парках та заповідниках видаються так звані "ліміти" на рубки, відстріл тварин та заготівлю природних ресурсів, що використовується для комерційної діяльності.

Екологи заявили, що ця практика має ознаки корупційної схеми, яка діє ще з початку 2000-х років. Вони повідомили про підготовку низки судових позовів та співпрацю з правоохоронними органами. Зокрема, Білоцерківська прокуратура вже відкрила кримінальну справу щодо лімітів у дендропарку "Олександрія".

Під час заходу також було наголошено, що чинне законодавство України не визнає вовків чи лисиць "шкідливими" видами. За словами юристів, будь-який вид, який існує в природі, є частиною екосистеми і не може бути апріорі шкідливим. Як приклад навели ситуацію у США, де після знищення вовків у національному парку Єллоустоун було порушено природний баланс.

Екологи закликали припинити практику видачі лімітів на відстріл та рубки у заповідних територіях, а також розслідувати факти можливих зловживань у сфері управління природоохоронними установами.