Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Індексу економічної безпеки 2025"

У середу, 3 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Презентація Індексу економічної безпеки 2025".

Учасники: президент Міжнародного інституту свободи (ILI) Ярослав Романчук; директор Міжнародного інституту свободи (ILI) Михайло Камчатний; засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

