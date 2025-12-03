11:28 03.12.2025
Про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація Індексу економічної безпеки 2025"
У середу, 3 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Презентація Індексу економічної безпеки 2025".
Учасники: президент Міжнародного інституту свободи (ILI) Ярослав Романчук; директор Міжнародного інституту свободи (ILI) Михайло Камчатний; засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.