14:00 03.12.2025

Про пресконференцію на тему "XII Національний форум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави" - стратегічні цілі та очікування"

У середу, 3 грудня, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "XII Національний форум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави" - стратегічні цілі та очікування".

Учасники члени оргкомітету XII Національного форуму: президентка Спілки фахівців з нерухомого майна України Лариса Ставинога; виконавчий директор, член правління Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несин; голова комітету з маркетингу та піару, членкиня правління Спілки фахівців з нерухомого майна України Наталія Мараховська-Белаш; юристка, засновниця та директорка ріелторської компанії "Гармонія нерухомості" Тетяна Царелунга (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 549-88-82.

 

