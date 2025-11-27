Інтерфакс-Україна
18:20 27.11.2025

Українці тепер можуть напряму допомагати військовим підрозділам - запущено систему "Підписка на військо"

В Україні запустили платформу регулярної підтримки військових "Підписка на військо", яка дозволяє допомагати конкретним підрозділам напряму і на постійній основі. А отже, військові матимуть додаткову можливість планувати витрати. Про це повідомляється на сайті платформи subscribetoarmy.com.

"Щоб армія могла планувати свої дії і закупівлі, їй потрібна стабільність, а людям — зручний, прозорий і технологічний інструмент допомоги. Саме тому волонтери й українські бізнеси створили "Підписку на військо" — платформу, яка дозволяє кожному оформити регулярну підтримку у два кліки. Платформа створює передбачувану модель підтримки, завдяки якій бригади можуть планувати закупівлі, а не чекати на термінові збори. Усі кошти автоматично надходять без комісій і посередників", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають підписуватися на бригади так само, як на улюблений сервіс. Щоб почати допомагати захисникам на регулярній основі, потрібно:

1. Зайти на сайт subscribetoarmy.com та обрати бригаду.

2. Зазначити суму допомоги (від 10 грн) та періодичність відрахувань (щодня/щотижня/щомісяця).

3. Оформити підписку, як на інші сервіси – наприклад, Spotify. Гроші будуть списуватись автоматично у визначений час.

4. Слідкувати за станом рахунку "своєї" бригади на відкритих дашбордах.

Наразі відбувається підключення до платформи військових підрозділів, повідомляють її творці.

"Для підрозділів "Підписка на військо" - безоплатне технічне рішення, яке не потребує власного застосунку чи окремої інфраструктури. Бригаді достатньо повідомити команду платформи про бажання долучитися. Після верифікації вона отримує власну сторінку, а всі надходження спрямовуються напряму на її офіційний казначейський рахунок. До платформи вже підключено понад 150 бригад. Ціль — охопити всі бойові підрозділи Сил оборони України до кінця 2026 року", - наголошують розробники.

Вони наводять приклад: якщо лише 1% українців оформлять підписку на 100 грн, армія щомісяця отримуватиме 37 млн грн. А це – сотні дронів, зв’язок і техніка, закуплені планово, а не в авральному режимі.

Проєкт створено на запит Сил оборони групою волонтерів за підтримки бізнесу. Він реалізовується на Платформі донацій РАЗОМ, що належить  ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ "ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА РАЗОМЮА".

 

