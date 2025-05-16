США цього року почнуть консультації з країнами Європи про скорочення свого контингенту – постпред при НАТО

Адміністрація США пізніше цього року розпочне обговорення з європейськими союзниками питання про часткове виведення контингенту Сполучених Штатів з Європи, заявив у п'ятницю постпред країни при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє агентство Reuters.

"Безумовно, після саміту, десь наприкінці року, ми почнемо ці розмови... Всі наші союзники готові до цього", - додав він, маючи на увазі саміт НАТО в Гаазі в червні.

За його словами, США хочуть гарантувати, щоб будь-який формат виведення військ не погіршив ситуацію з безпекою. Постпред пояснив, що країна має намір залишитися в НАТО.

Він нагадав, що Вашингтон уже понад 30 років бажає скоротити американську військову присутність у Європі.

"Це більш ніж 30-річне бажання США, президент Трамп щойно сказав: "Досить, це станеться, і це станеться зараз, це буде впорядковано, але ми більше не будемо терпіти зволікання в цій ситуації... Нам просто потрібно пропрацювати практичні наслідки", - сказав Вітакер.

Однак, наголосив Вітакер, "ще нічого не визначено".

На початку квітня телеканал NBC з посиланням на представників влади США і країн Європи повідомляв, що обговорюється варіант відкликати до 10 тис. американських військовослужбовців зі Східної Європи - з Румунії та Польщі.

У лютому віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що країни НАТО зобов'язані нарощувати витрати на оборону і тим самим дозволити Вашингтону зайнятися вирішенням завдань у Східній Азії. Зі свого боку шеф Пентагону Піт Гегсет говорив, що європейським країнам треба витрачати більше на оборону, тому що американська військова присутність у регіоні може колись закінчитися.