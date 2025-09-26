Інтерфакс-Україна
Події
22:31 26.09.2025

Україна планує збільшити частку контрактників у війську за підсумками набору на службу 18-24

1 хв читати

Потрібно збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних громадян, заявив секретар РНБО Рустем Умєров за результатами Ставки головнокомандувача.

"Заслухали доповідь щодо результатів набору на контрактну модель служби 18-24. Маємо збільшувати частку контрактників у війську. Окремо обговорили розширення можливостей контрактної служби для військових й нові стимули для залучення підготовленого особового складу", - написав він у телеграмі ввечері п'ятниці.

Умєров також зазначив, що Міністерство оборони прозвітувало про обсяги виробництва та контрактування безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів і що їхні обсяги збільшуються.

"Маємо запити від деяких партнерів на спільні рішення із протидії ворожим дронам. Президент доручив опрацювати конкретні концепти взаємодії та підготувати на наступний тиждень окрему технологічну Ставку для масштабування українських дронових програм", - пише Умєров.

Секретар РНБО зазначив також, що Служба зовнішньої розвідки та Головне управління розвідки Міноборони надали аналітику щодо російського виробництва озброєння, промислового й паливного комплексів. Н

За його словами, на основі цих даних визначені нові завдання для посилення тиску на військову економіку РФ.

Між тим, окремо президент дав відповідні доручення за підсумками його зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН. Зокрема, щодо спільного виробництва озброєння, розширення програм військової допомоги та поглиблення міжнародної кооперації у сфері оборони. 

Теги: #військо #рнбо #контрактники

