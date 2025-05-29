РФ і Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань "Захід-2025", щоб приховати недостатню кількість російського війська - ISW

Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025", що мали б відбутися у вересні 2025 року, та перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 28 травня.

На думку експертів, ймовірно це зроблено, аби "відволікти увагу від обмеженого військового потенціалу Росії за межами українського театру військових дій".

Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін 28 травня оголосив у соціальних мережах англомовним дописом, що білоруські чиновники вирішили скоротити масштаб спільних військових навчань "Захід-2025" та перенести основний маневр подалі від західного кордону Білорусі до центральної Білорусі. За словами Хреніна білоруська влада ухвалила це рішення, щоб продемонструвати готовність Білорусі до деескалації, діалогу та миру.

"Білоруська влада не змогла б самостійно прийняти це рішення без Росії. Росія та Білорусь намагаються позиціонувати себе як безпечні, розсудливі та схильні до співпраці для Заходу. Білоруські чиновники раніше стверджували, що у навчаннях "Захід-2025" візьмуть участь щонайменше 13 000 військовослужбовців, і Росії та Білорусі, ймовірно, довелося скоротити спільні навчання, оскільки більшість їхніх сил воюють в Україні", - зазначено у звіті ISW.

"ISW спостерігала за підрозділами 1-ї гвардійської танкової армії Росії (Московський військовий округ, МВО), 20-ї загальновійськової армії (МВО) та 6-ї загальновійськової армії (Ленінградський військовий округ, ЛВО), а також приблизно 4000 військовослужбовців повітряно-десантних сил (ПДВ), зокрема з 7-ї, 76-ї, 98-ї та 106-ї дивізій ПДВ, які брали участь у спільних навчаннях "Захід-2021". Значні елементи цих формувань зараз воюють у війні в Україні. Російські чиновники несподівано скасували навчання "Захід-2023", ймовірно, через потреби Росії в озброєнні та людських ресурсах для війни в Україні", - йдеться у звіті ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-28-2025