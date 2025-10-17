Інтерфакс-Україна
Події
07:10 17.10.2025

Поки триватиме запуск Офісу Військового омбудсмана, можливі затримки з опрацюванням скарг військових та членів їх родин - Решетилова

Фото: https://www.facebook.com/o.reshetylova/photos_of

Початок повноцінного функціонування новостворюваного Офісу Військового омбудсмана (ОВО) потребує низки складних бюрократичних процедур, відтак можливі затримки з опрацюванням скарг військовослужбовців та членів їх родин, повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова у соцмережі Facebook у четвер.

"Згідно із Законом "Про Військового омбудсмана" Офіс Військового омбудсмана розпочне свою роботу наступного дня після офіційного оголошення в "Урядовому кур'єрі" або "Голосі України". Але найближчим часом ви цього оголошення не побачите", - написала Решетилова.

За її словами нова структура повинна "пройти цілу низку складних бюрократичних процедур: від реєстрації юридичної особи, спецперевірок кандидатів на керівні посади до створення бланків, печаток, реєстрації в державних системах документообігу тощо".

"Потрібно затвердити штат, який має подати мені керівник апарату, який перед тим має пройти спецперевірку, на яку я його маю подати... Крім того, тривають пошуки приміщення, вносяться зміни до купи нормативних актів, тривають консультації з різними державними органами. Це нормальний процес створення нової державної інституції. Просто він тривалий, складний і не терпить поспіху, тому що кожна деталь в подальшому може впливати на ефективність Офісу Військового омбудсмана", - пояснила очільниця ОВО.

"У цей транзитний період можуть спостерігатися деякі пробуксовки з опрацюванням звернень і скарг військовослужбовців та членів їх родин. Поки відсутня офіційна пошта Офісу і доступ до систем документообігу, доведеться, мабуть, трохи попрацювати на папері. Але я прекрасно розумію, що заявників цікавить насамперед вирішення їхнього питання, тому будемо викручуватися і щось придумаємо. Без уваги і розгляду ваші звернення точно не залишаться", - запевнила Решетилова.

Військовий омбудсман повідомила, що вже йде робота зі створення "єдиного вікна входу для скарг, де можна буде використовувати і короткий номер, і месенджери, й інші канали комунікацій".

Решетилова також висловила подяку "за довіру Президенту, за співпрацю і допомогу команді Офісу Президента, Міністерства оборони і багатьом-багатьом хто протягом цих місяців підставляв плече".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом. Іншим указом президент звільнив її з посади уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Таким чином, Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1JtEU2Kza4/

Теги: #військо #омбудсман

