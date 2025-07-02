Омбудсман: РФ закликає родичів українських військовополонених звертатися до США через те, що Україна начебто не хоче повертати своїх захисників додому

Фото: https://www.facebook.com/dmytro.lubinets

РФ веде масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на родини українських військовополонених з метою дискредитації української влади на міжнародному рівні, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Паралельно з процесом перемовин Російська Федерація запустила велику інформаційну кампанію, яка направлена на родини військовополонених осіб зниклих безвісти. А саме: на особисті телефони родин телефонують представники Російської Федерації. Прямо представляється, що вони співробітники відповідних структур Російської Федерації. Кажуть, що вашого рідного військового не хоче забирати Україна. Пропонується написати окреме звернення до Російської Федерації, а також – увага - до США з метою дискредитації органів влади України", - сказав він на пресконференції "Сміливі змінюють світ".

За словами Лубінця, ця кампанія спрямована на дискредитацію України в очах міжнародних партнерів для припинення будь-якої допомоги з їхнього боку. Він зазначив, що вона зараз набула масового характеру.

Омбудсман закликав родичів військовополонених негайно звертатися до Служби безпеки України у випадку, якщо представники РФ спробують вийти з ними на контакт.