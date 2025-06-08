Інтерфакс-Україна
Події
15:56 08.06.2025

Омбудсман України звернувся до Чернівецького обласного ТЦК та СП та правоохоронців щодо випадку про незаконне утримання людей

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Офіс Омбудсмана України звернувся до Чернівецького обласного ТЦК та СП, а також до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції у зв'язку з ймовірним незаконним утриманням людей та інших порушень прав людини у в одному із ТЦК та СП області.

"Моя представниця в цьому регіоні Ірина Ісопенко вже звернулася до обласного ТЦК та СП із метою проведення ними службового розслідування. Також вона скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції — для з’ясування всіх обставин", - заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець зазначив, що основою для цього стала публікація у соціальних мережах, де громадянин повідомив, що був затриманий на блокпосту. За його словами, в нього вилучили телефон без пояснень і можливості пред’явити документи. Людину нібито утримували в зачиненому приміщенні без доступу до води, їжі та зв’язку, документи не були належним чином розглянуті. Також є інформація у соцмережах, що інші громадяни в цьому ТЦК та СП, стикались з відмовами у переведенні, попри їхній досвід і бажання служити у визначених підрозділах.

"Окреме занепокоєння викликає інформація про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними. Якщо факти підтвердяться — вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі", - наголосив Лубінець.

Як повідомлялося, скандал розгорівся навколо Чернівецького обласного ТЦК та СП після публікації медика Романа Замрія у соціальних мережах, де він заявив про своє викрадення, примусову мобілізацію та утримання у нелюдських умовах. У відповідь на це, Чернівецький обласний ТЦК та СП опублікував офіційний коментар, заперечуючи більшість звинувачень.

Теги: #тцк #чернівці #омбудсман

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