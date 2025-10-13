Служба військового капеланства укомплектована на 45% станом на жовтень

Загальна укомплектованість штатними посадами в Службі військового капеланства становить близько 45%, а штатних посад військових капеланів - це 43%, повідомив начальник Служби військового капеланства Збройних сил України полковник Олександр Вовкотеча.

"Станом на жовтень 2025 року загальна укомплектованість штатними посадами в Службі військового капеланства становить близько 45%. А саме: штатних посад Служби військового капеланства - 45%. Штатних посад військових капеланів - це 43%. І посад помічників військових капеланів - близько 40%", - розповів він на пресконференції в Укрінформі в Києві у понеділок.

Згідно з представленими даними, на сьогодні в Збройних силах України проходить службу на посадах структури Служби військового капеланства 13 релігійних організацій: Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, Української римсько-католицької церкви, Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, Української церкви християн віри євангельської, Української євангельської церкви, Центру християнських євангельських церков України "Перемога", Духовного управління євангельських християн Української християнської церкви "Нове покоління", Союзу єврейських громад месіанського іудаїзму, Духовного управління мусульман України "УММА", Духовного управління мусульман Криму, Мукачівської греко-католицької єпархії, Релігійного центру "Рада християнських церков та релігійних організацій "Скинія".

Вовкотеча зазначив, що станом на жовтень 2025 року загальна штатна чисельність Служби військового капеланства складає близько 1700 осіб. "Це близько 70 осіб самого керівного складу Служби військового капеланства, військових капеланів і помічників - приблизно по 800 осіб", - додав він.

Організація підготовки військових капеланів здійснюється в Україні та за кордоном, зокрема США, ФРН, Велика Британія, розповів Вовкотеча .

Полковник наголосив, що головним завданням Служби військового капеланства Збройних сил України є організація заходів щодо задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, працівників ЗСУ та членів їхніх сімей — як у мирний, так і у воєнний час. Так, військова капеланська діяльність охоплює чотири основні напрями: душпастирську опіку, релігійно-просвітницьку роботу, соціально-доброчинну діяльність та консультування командування з релігійних питань.

Як наголосили у ЗСУ, військовий капелан покликаний надати духовну підтримку і розраду, потрібні духовні поради, звершити необхідні військовослужбовцям молитви та релігійні практики. В умовах військової агресії РФ проти України така підтримка для військовослужбовців є важливою для формування духовної стійкості і сприяння духовному злагодженню підрозділу.

Як відомо, 12 жовтня в Україні відзначають День військового капелана.