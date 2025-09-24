Інтерфакс-Україна
Події
05:01 24.09.2025

Новим начальником Служби військового капеланства ЗСУ призначено полковника Олександра Вовкотечу

1 хв читати

Начальником Служби військового капеланства Збройних сил України призначили полковника Олександра Вовкотечу, повідомив глава правління ГО "Елеос-Україна" Сергій Дмитрієв.

"Це бойовий офіцер, який з 2014 року захищав Україну у складі 24-ї ОМБр ім. Данила Галицького. У 2023 році він разом з бригадним генералом Анатолієм Шевченко був ініціатором створення, а згодом і начальником Центру підготовки капеланів у Військовому інституті КНУ ім. Тараса Шевченка. За цей час центр підготував майже 300 капеланів", - написав він у фейсбуці.

За його словами, попереду багато роботи. Він висловив упевненість, що капеланська служба з приходом Вовкотечі зміниться на краще.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10214636833390738&id=1719776497&rdid=6Ex3aCjFwNLFLwdP#

Теги: #зсу #начальник #капеланство

