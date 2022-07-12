Служба військового капеланства скоро стане частиною ЗСУ - Маляр

Міністерство оборони опрацьовує питання впровадження Служби військового капеланства до Збройних сил України, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Вже наразі підготовлено нормативні документи, які проходять узгодження. Розроблено проєкт структури Служби військового капеланства, необхідної кількості капеланів та організації їхньої спеціальної підготовки. Попередньо Служба може налічувати понад 700 посад офіцерського складу. У деяких підрозділах планується впровадити посаду помічника військового капелана", - сказала Маляр на зустрічі з митрополитом Сімферопольським та Кримським Климентом.

Як повідомляє сайт МО, Маляр нагадала, що закон про службу військового капеланства набув чинності у березні 2022 року.

У свою чергу Климент розповів заступнику міністра оборони про свою місію на фронті, бойовий дух воїнів свого підрозділу.

"Я бачу очі воїнів, бачу їхній настрій… Хлопці рішуче налаштовані на перемогу. Присутність капелана у бойовому підрозділі має свій позитив. Воїни можуть звертатися не лише до командирів, а й до священників. Моє завдання - бути поряд, не дати солдатові втомитися. Ми також воюємо лише у сфері духовній. Натомість ще існує потреба у духовному супроводі військових, так само, як потреба у спеціальній підготовці капелана до своєї місії в районі бойових дій", - зазначив митрополит Сімферопольський та Кримський.

Маляр та Климент також обговорили допомогу військовим підрозділам на передовій, підтримку належного морально-психологічного стану захисників та соціальний захист сімей військовослужбовців, які загинули у боях за Україну.