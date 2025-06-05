Інтерфакс-Україна
Події
09:31 05.06.2025

Рада церков обговорила з Лісовим перспективи впровадження інституту освітнього капеланства

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Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій обговорила з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим перспективи впровадження інституту освітнього капеланства.

"4 червня 2025 року у приміщенні колегії Міністерства освіти і науки України (МОН) відбулася робоча зустріч Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим за участі громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН", - йдеться в повідомленні Ради церков. 

Зазначається, що під час зустрічі було порушено низку актуальних питань в контексті державно-конфесійних відносин, зокрема: запровадження базової військової підготовки у закладах вищої освіти; зміни до законопроєкту щодо модернізації мережі закладів освіти; можливість здобуття освіти третього освітньо-наукового рівня в закладах вищої духовної освіти на денній формі навчання за відсутності державного замовлення; перспективи впровадження інституту освітнього капеланства, а також інші важливі теми, які стосуються взаємодії релігійної спільноти та держави в освітній сфері.

"Під час жвавої та конструктивної дискусії сторони окреслили спільні пріоритети та підтвердили готовність до подальшого діалогу задля зміцнення суспільних інституцій і духовно-морального виміру української освіти", - йдеться в повідомленні.

Теги: #врцро #лісовий #капеланство

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