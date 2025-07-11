Сінево за 1-ше півріччя провела понад 1,5 лабораторнийх тестів в рамках контракту з НСЗУ

Європейська мережа медичних лабораторій Сінево в першому півріччі 2025 року в рамках співпраці з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) у межах Програми медичних гарантій (ПМГ) провела понад 1,5 мільйона безкоштовних лабораторних тестів.

Як повідомила мережа в пресрелізі, безкоштовними послугами лабораторної діагностики Сінево в межах ПМГ скористалися близько 260 тис. українців.

За даними аналітиків Сінево, найбільш затребуваними тестами в червні були дослідження на вітамін D і глікований гемоглобін, а також комплексні панелі для оцінювання функцій щитоподібної та підшлункової залоз, серцево-судинної системи та печінки.

Сінево повідомила, що загалом із січня 2024 року, коли Сінево увійшла у ПМГ, безоплатними послугами за електронним направленням лікаря скористалися понад 0,5 млн українців.

Обсяг наданих послуг за цінами лабораторії перевищив 900 млн грн, сума компенсацій, отриманих Сінево за ці дослідження, становить 107 млн грн.

"Сінево" - найбільша медична лабораторія в Україні. Складається з мережі клінічних лабораторій і понад 350 відділень забору біоматеріалу більш ніж у 152 містах.

"Сінево Україна" є частиною групи Medicover - провідної міжнародної компанії у сфері охорони здоров'я та діагностики, заснованої 1995 року. Акції компанії котируються на біржі Nasdaq Stockholm.