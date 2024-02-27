Медицина

20:31 27.02.2024

"Сінево" заявляє про досягнення домовленості з ДБР

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"Сінево" заявляє про досягнення домовленості з ДБР

Компанія лабораторної діагностики "Сінево" зі шведської групи Medicover, яка вранці вівторка заявила про загрозу припинення роботи через накладений Державним бюро розслідувань (ДБР) арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії, під вечір повідомляє про досягнення позитивної домовленості з ДБР.

"Сьогодні в ході плідного діалогу з представниками Державного бюро розслідувань (ДБР), ними було підкреслено, що будь-який цілеспрямований вплив на діяльність компанії "Сінево", зараз або в майбутньому, в ході роботи над кримінальним провадженням не був навмисним", - зазначила компанія у фейсбуці.

Вона додала, що представники ДБР заперечують будь-які наміри щодо блокування діяльності лабораторії, і запевнили у своїй підтримці та намірі сприяти швидкому вирішенню питання арешту будівлі компанії в правовому полі.

"Наразі спільною метою "Сінево" та ДБР є швидке розв'язання проблеми та скасування арешту будівлі в судовому порядку", - зазначила компанія, подякувавши ДБР за швидку та адекватну реакцію.

Раніше "Сінево" уточнювала, що кримінальне провадження, у межах якого накладено арешт ДБР на будівлю, триває за фактом нібито незаконного виведення з державної власності нерухомого майна в період із 2016-го до 2021 року.

"Водночас зазначене вище кримінальне провадження ДБР не має жодного стосунку ні до міжнародної групи Medicover, ні до належної їй будівлі, на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника - кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", придбала будівлю ще 2010 року у фізичних осіб", - стверджували в "Сінево".

Згідно зі звітом Medicover, у четвертому кварталі минулого року українська компанія наростила виручку в лабораторному сегменті на 34,9% до четвертого кварталу 2022 року - до EUR15,6 млн, а загалом за рік - 26,4%, до EUR61,2 млн.

У сегменті медичних послуг її виручка в четвертому кварталі збільшилася на 10,5% - до EUR2,1 млн, загалом за рік - на 19,4%, до EUR8,0 млн.

На українську компанію припадає близько 4% загального бізнесу групи.

 

 

 

Теги: #конфлікт #домовленість #сінево

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