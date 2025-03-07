Події

19:25 07.03.2025

Білий дім проводить тести на лояльність для кандидатів на посади в адміністрації Трампа

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Білий дім проводить тести на лояльність для кандидатів на посади в адміністрації Трампа

Адміністрація президента США проводить спеціальні співбесіди для кандидатів на посади в адміністрації Дональда Трампа, перевіряючи їхню лояльність до голови держави, повідомляє Bloomberg у п’ятницю.

"Президент Трамп хоче глибоко реформувати федеральну систему, і для цього йому потрібні люди, які підтримують його порядок денний", — зазначив колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч.

Кандидатів запитують про їхнє ставлення до ключових моментів, пов’язаних з президенством Трампа, а саме: події 6 січня 2021 року, масові депортації, улюблені укази Трампа та політичні розбіжності з його курсом.

Процес відбору очолює директор президентського відділу кадрів Серхіо Гор, , який має тісні зв'язки з Трампом. Кандидати на вищі посади висловили здивування через запитання, що не стосуються їхніх майбутніх обов'язків.

 

Теги: #тести #лояльність #сша

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