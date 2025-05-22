Інтерфакс-Україна
Події
12:19 22.05.2025

Join UP! запускає програму лояльності та персональний кабінет

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Join UP! запускає програму лояльності та персональний кабінет

Туроператор Join UP! запускає програму лояльності та персональний кабінет, повідомила керівник офісу продаж Join UP! Марина Дайнеко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У країнах Балтії та Румунії така опція вже функціонує, в Польщі буде незабаром. Це пов'язано з поступовим оновленням сайтів. Наступна в черзі - Україна, далі Молдова, Казахстан", - сказала Дайнеко.

За її словами, цей персональний кабінет працюватиме для клієнта на кожному з сайтів, незалежно від того, де куплений тур - в агента, на сайті чи у власних точках туропоператора.

"Навіть якщо людина купила тур в агента, то може зайти на сайт, зареєструватися й отримувати переваги програми лояльності - промокоди, подарунки тощо", - зазначила Дайнеко.

За її словами, ця програма лояльності спрямована на збільшення частки "репітерів" - людей, які протягом трьох років обирали більше одного разу на рік подорожі з Join UP!

Як повідомлялося, туристична компанія Join UP! LLC створена 2013 році, статутний капітал - 72 млн 671 тис. грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альба. Згідно з даними сервісу "Опендатабот", за підсумками 2024 року дохід туроператора зменшився до 376 тис. грн із 16 млн 639 тис. грн у 2023 році, а чистий збиток - до 217 млн 451 тис. з 233 млн 341 тис. відповідно.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив у Польщі, в Катовіце, перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.

With the participation of CFI, Agence française de développement médias, as part of the Hub Bucharest Project with the support of the French Ministry of Foreign Affairs

Теги: #дайнеко #join_up #лояльність

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