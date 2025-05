Туроператор Join UP! запускає програму лояльності та персональний кабінет, повідомила керівник офісу продаж Join UP! Марина Дайнеко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У країнах Балтії та Румунії така опція вже функціонує, в Польщі буде незабаром. Це пов'язано з поступовим оновленням сайтів. Наступна в черзі - Україна, далі Молдова, Казахстан", - сказала Дайнеко.

За її словами, цей персональний кабінет працюватиме для клієнта на кожному з сайтів, незалежно від того, де куплений тур - в агента, на сайті чи у власних точках туропоператора.

"Навіть якщо людина купила тур в агента, то може зайти на сайт, зареєструватися й отримувати переваги програми лояльності - промокоди, подарунки тощо", - зазначила Дайнеко.

За її словами, ця програма лояльності спрямована на збільшення частки "репітерів" - людей, які протягом трьох років обирали більше одного разу на рік подорожі з Join UP!

Як повідомлялося, туристична компанія Join UP! LLC створена 2013 році, статутний капітал - 72 млн 671 тис. грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альба. Згідно з даними сервісу "Опендатабот", за підсумками 2024 року дохід туроператора зменшився до 376 тис. грн із 16 млн 639 тис. грн у 2023 році, а чистий збиток - до 217 млн 451 тис. з 233 млн 341 тис. відповідно.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив у Польщі, в Катовіце, перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.

