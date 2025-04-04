Інтерфакс-Україна

Події

19:12 04.04.2025

"УЗ" відновила програму "Залізні друзі", нарахувавши користувачам мобільного застосунку додаткові 10 тис. "обіймашок"

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"УЗ" відновила програму "Залізні друзі", нарахувавши користувачам мобільного застосунку додаткові 10 тис. "обіймашок"

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") відновила після "кібератаки" програму лояльності "Залізні друзі", нарахувавши пасажирам додатково 10 тис. "обіймашок" в якості компенсації за незручності, повідомила пресслужба компанії.

"Обіймашки" повертаються. Ми отримали тисячі ваших звернень, прочитали кожне з них - і не зупинилися, поки не повернули кожну "обіймашку" її законному власнику. Всі ваші накопичені бонуси та досягнення, які тимчасово зникли через ворожу кібератаку, щойно повернулися на ваш акаунт у застосунку. А ще ми додатково нарахували 10 тис. "обіймашок" та ексклюзивну нагороду кожному з вас на знак нашої вдячності за розуміння та підтримку залізничників у складний для нас момент", - ідеться в повідомленні "УЗ" в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Водночас в "УЗ" зазначили, що знижки та пропозиції від партнерів, на які можна буде витратити бонусні "обіймашки", повернуться трохи згодом.

Відомо, що "обіймашки" нараховуються на акаунт після завершення поїздки, придбаної через мобільний застосунок "Укрзалізниці". Їхня кількість залежить від класу вагона та відстані подорожі. Накопичені "обіймашки" можна обміняти на знижки та подарунки від партнерів програми. Наприклад, до кібератаки за 500 "обіймашок" можна було отримати 150 грн знижки в мережі "Будинок іграшок" за умови покупки на 1 тис. грн. Також за 1 тис. "обіймашок" можна було отримати сертифікат на 200 грн в мережі "Фокстрот" за умови покупки на 1 тис. грн.

Завдяки програмі пасажири можуть не лише подорожувати, а й отримувати приємні бонуси та знижки від партнерів "УЗ".

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів після кібератаки.

Голова правління "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що вважає головним підозрюваним в кібератаці Росію.

В "Укрзалізниці" розповіли, що кібератака почалась о 5:30 ранку 23 березня з раптової втрати моніторингу інфраструктури, про що повідомила керівництву чергова зміна.

 

Теги: #укрзалізниця #програма #лояльність

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