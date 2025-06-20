Інтерфакс-Україна
Події
13:43 20.06.2025

Join UP! обслужив понад 145 тис українських туристів з початку року

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Join UP! обслужив понад 145 тис українських туристів з початку року

Туроператор Join UP! обслужив понад 145 тис українських туристів з початку року, співвітчизники обирають тури тривалістю 7-10 днів від 450–500 євро на людину, повідомила керівна директорка Join UP!тм в Україні Ірина Мосулезна агентству "Інтерфакс-Україна".

"Попри складні обставини, українці все активніше планують відпустки. Сьогодні відпочинок сприймається не як розкіш, а як необхідність для ментального відновлення — і це напряму впливає на туристичний ринок. Уже кілька років поспіль ми спостерігаємо позитивну динаміку. Якщо у 2022 році послугами Join UP! скористались 158 675 туристів, то в 2023 - вже 238 тис, а в 2024 - 260 тис. І лише за першу половину 2025 року маємо вже понад 145 тис туристів", - повідомила Мосулезна.

За даними компанії, у середньому українські туристи обирають тури тривалістю від 7 до 10 ночей. Вартість починається орієнтовно від 450–500 євро на людину, залежно від напрямку, типу готелю та сезону.

Найпопулярнішими залишаються напрямки з програмою all inclusive — це Туреччина та Єгипет.

"При цьому українці стали частіше бронювати заздалегідь: перші бронювання на жовтень 2025 ми отримали ще у вересні 2024 року. Ця тенденція поступово повертає нас до доковідних і довоєнних звичок планування", - каже Мосулезна.

Серед нових хітів сезону — Егейське узбережжя Туреччини, якео пропонує більш європейський тип відпочинку, спокійніший ритм і можливості для самостійного дозвілля.

В Єгипті неабиякий інтерес викликає новий курорт Ель-Аламейн - сучасний формат all inclusive, який перевершує звичні уявлення про відпочинок у цій країні.

Зростає й популярність європейських напрямків. У 2025 році, окрім Барселони, Join UP! відкрив нові чартерні рейси до Аліканте й на Пальма-де-Майорку. Також компанія активно працює з Грецією, яка дає ще більше варіантів для літнього релаксу.

"Наразі ми також спостерігаємо ріст попиту на економний автобусний туризм, особливо серед мандрівників із півдня України. Найбільш затребуваний напрямок — Болгарія, як найближчий і доступний морський курорт. Також туристи обирають тури до Туреччини, Греції, Чорногорії", - повідомила Мосулезна.

Як повідомлялося, туристична компанія Join UP! LLC створена у 2013 році, статутний капітал - 72 млн 671 тис. грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альби.

Міжнародна експансія бренду охоплює вісім ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині. Торік бренд також відкрив у Польщі, в Катовіце, перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.

Теги: #join_up #туристи

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