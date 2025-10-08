Космічні туристи, які здійснили суборбітальний політ на американському кораблі, повернулися на Землю

Капсула, що спускається, американської багаторазової ракети New Shepard у середу після суборбітального комерційного польоту з екіпажем у складі шести туристів успішно приземлилася на заході штату Техас, повідомила компанія-розробник Blue Origin.

До складу екіпажу NS-36 входили медіа-підприємиця з Казахстану Данна Карагусова, яка стала першою казахстанкою, яка вирушила в космос; бізнесмен у сфері франчайзингу Джефф Елджін, інженер і дослідник доктор Клінт Келлі III, підприємець і дослідник Аарон Ньюман, інвестор Віталій Островський, а також один неназваний учасник, який побажав залишитися анонімним.

Запуск New Shepard було здійснено зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Горн на заході штату Техас о 09:41 за часом Східного узбережжя США (о 16:41 за Києвом). Політ тривав близько 11 хвилин.

Багаторазова ракета New Shepard, створена для комерційних туристичних польотів на межу космосу, складається з одноступеневого 18-метрового носія і спускової капсули, призначеної для шести осіб. Вона оснащена системою аварійного порятунку і парашутами.

Після вертикального розгону тривалістю 110 секунд від носія відокремлюється спусковий апарат, який за інерцією набирає висоту приблизно до 105 км, тобто трохи вище лінії Кармана. Загалом капсула з космічними туристами перебуває на найвищій точці польоту близько трьох хвилин.

Лінія Кармана - висота над рівнем моря, яку умовно вважають межею між атмосферою Землі і космосом. Відповідно до визначення Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ), лінія розташована на висоті 100 км. У зв'язку з цим пасажири капсули можуть претендувати на звання астронавта, не здійснюючи при цьому орбітального польоту.

Після зниження капсула здійснила м'яку посадку з використанням парашутної системи. А ракета-носій NS-5 здійснила самостійний спуск і вертикальну посадку за допомогою маршового двигуна в районі стартового майданчика.

Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard оцінюють у $500 тис.

З урахуванням нинішнього запуску в межах програми New Shepard із 2021 року вже здійснено 16 успішних суборбітальних місій з екіпажем, на межі між атмосферою Землі та космосом побували 80 туристів.