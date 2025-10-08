Інтерфакс-Україна
Події
17:16 08.10.2025

Космічні туристи, які здійснили суборбітальний політ на американському кораблі, повернулися на Землю

2 хв читати
Космічні туристи, які здійснили суборбітальний політ на американському кораблі, повернулися на Землю

Капсула, що спускається, американської багаторазової ракети New Shepard у середу після суборбітального комерційного польоту з екіпажем у складі шести туристів успішно приземлилася на заході штату Техас, повідомила компанія-розробник Blue Origin.

До складу екіпажу NS-36 входили медіа-підприємиця з Казахстану Данна Карагусова, яка стала першою казахстанкою, яка вирушила в космос; бізнесмен у сфері франчайзингу Джефф Елджін, інженер і дослідник доктор Клінт Келлі III, підприємець і дослідник Аарон Ньюман, інвестор Віталій Островський, а також один неназваний учасник, який побажав залишитися анонімним.

Запуск New Shepard було здійснено зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Горн на заході штату Техас о 09:41 за часом Східного узбережжя США (о 16:41 за Києвом). Політ тривав близько 11 хвилин.

Багаторазова ракета New Shepard, створена для комерційних туристичних польотів на межу космосу, складається з одноступеневого 18-метрового носія і спускової капсули, призначеної для шести осіб. Вона оснащена системою аварійного порятунку і парашутами.

Після вертикального розгону тривалістю 110 секунд від носія відокремлюється спусковий апарат, який за інерцією набирає висоту приблизно до 105 км, тобто трохи вище лінії Кармана. Загалом капсула з космічними туристами перебуває на найвищій точці польоту близько трьох хвилин.

Лінія Кармана - висота над рівнем моря, яку умовно вважають межею між атмосферою Землі і космосом. Відповідно до визначення Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ), лінія розташована на висоті 100 км. У зв'язку з цим пасажири капсули можуть претендувати на звання астронавта, не здійснюючи при цьому орбітального польоту.

Після зниження капсула здійснила м'яку посадку з використанням парашутної системи. А ракета-носій NS-5 здійснила самостійний спуск і вертикальну посадку за допомогою маршового двигуна в районі стартового майданчика.

Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard оцінюють у $500 тис.

З урахуванням нинішнього запуску в межах програми New Shepard із 2021 року вже здійснено 16 успішних суборбітальних місій з екіпажем, на межі між атмосферою Землі та космосом побували 80 туристів.

Теги: #туристи #new_shepard #космос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 03.09.2025
"Join UP! Україна" влітку відправив на відпочинок понад 236 тис. туристів

"Join UP! Україна" влітку відправив на відпочинок понад 236 тис. туристів

22:05 02.09.2025
Трамп оголосив про перейменування міста Гантсвілл на Рокет-сіті та переніс туди штаб Космічного командування США

Трамп оголосив про перейменування міста Гантсвілл на Рокет-сіті та переніс туди штаб Космічного командування США

13:43 20.06.2025
Join UP! обслужив понад 145 тис українських туристів з початку року

Join UP! обслужив понад 145 тис українських туристів з початку року

11:48 22.05.2025
Join UP! надав послуги понад 730 тис. туристів у 2024 році

Join UP! надав послуги понад 730 тис. туристів у 2024 році

11:36 07.04.2025
Працівники ДСНС врятували трьох туристів поблизу гори Піп Іван Чорногірський

Працівники ДСНС врятували трьох туристів поблизу гори Піп Іван Чорногірський

19:57 29.03.2025
В Міноборони України створено управління космічної політики

В Міноборони України створено управління космічної політики

16:54 17.03.2025
Таїланд планує вдвічі скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів

Таїланд планує вдвічі скоротити термін безвізового перебування для іноземних туристів

09:00 11.03.2025
NASA скасувало запуск космічної обсерваторії через негоду і неполадки

NASA скасувало запуск космічної обсерваторії через негоду і неполадки

16:09 07.03.2025
Туристи Join UP! частіше обирали аеропорти Кишинева, Жешува та Варшави

Туристи Join UP! частіше обирали аеропорти Кишинева, Жешува та Варшави

11:48 04.03.2025
Запуск американського телескопа для вивчення процесу виникнення Всесвіту перенесено на 7 березня - NASA

Запуск американського телескопа для вивчення процесу виникнення Всесвіту перенесено на 7 березня - NASA

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

Рух поїздів на ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, частина поїздів прямує об’їзними маршрутами – УЗ

У застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ у четвер вночі

Рада дозволила передавати земділянки колишнім власникам зруйнованого майна без торгів на період воєнного стану

В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

Навчальні заклади Одеси з четверга повертаються до очного навчання – міськрада

Президент призначив двох членів ВРП

Верховний суд залишив у силі заочний вирок пропагандисту — фронтмену гурту "Джанго"

УЧХ поділився досвідом реагування на війну в штаб-квартирі Іспанського Червоного Хреста

У перший день 2026р набере чинності закон про захист права осіб з інвалідністю на працю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА