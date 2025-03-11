NASA скасувало запуск космічної обсерваторії через негоду і неполадки

Запуск американської космічної обсерваторії SPHEREx, призначеної для дослідження процесу виникнення Всесвіту в перші миті його появи, який планувався у вівторок за київським часом, перенесено через несприятливі погодні умови, повідомило NASA.

Крім того, виявлено проблему в отриманні даних із космічного апарата. Нової дати запуску ракети Falcon 9 компанії SpaceX із супутником, який готують на базі Космічних військ США Ванденберг у Каліфорнії, поки не визначено.

Апарату належить зібрати дані, що проливають світло на так званий інфляційний момент, коли за частки секунди після Великого вибуху простір збільшився в трильйони разів, перетворившись на великий Всесвіт, що розширюється.

SPHEREx складатиме карту Всесвіту, збиратиме дані в оптичному та інфрачервоному світлі. Телескоп здатний розпізнавати інфрачервоне світло, яке важко спостерігати із Землі. Спектрофотометр буде використаний для створення карти всього небесного склепіння в 102 інфрачервоних діапазонах і збору даних про мільярд небесних об'єктів.

Місія SPHEREx триватиме 2,5 року, за цей час апарат створить першу інфрачервону 3D-карту Всесвіту.

Вартість супутника масою близько півтонни оцінюють у $488 млн.

Ракета Falcon 9 має також вивести на орбіту чотири американські супутники, створені в рамках проєкту PUNCH для дослідження сонячної корони і сонячного вітру.