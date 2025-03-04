Запуск американського телескопа для вивчення процесу виникнення Всесвіту перенесено на 7 березня - NASA

США планують запустити на орбіту космічну обсерваторію SPHEREx, призначену для дослідження процесу виникнення Всесвіту в перші миті його появи, 7 березня за київським часом, повідомило NASA.

Раніше запуск планували 4 березня.

Апарату належить зібрати дані, що проливають світло на так званий інфляційний момент, коли за частки секунди після Великого вибуху простір збільшився в трильйони разів, перетворившись на великий Всесвіт, що розширюється.

SPHEREx складатиме карту Всесвіту, під час збору даних в оптичному та інфрачервоному світлі. Телескоп здатний розпізнавати інфрачервоне світло, яке важко спостерігати із Землі. Спектрофотометр буде використаний для створення карти небесного склепіння в 102 інфрачервоних діапазонах і збору даних про мільярд небесних об'єктів.

Місія SPHEREx триватиме 2,5 року, за цей час апарат створить першу інфрачервону 3D-карту Всесвіту.

Вартість супутника масою близько півтонни оцінюють у $488 млн. Для запуску SPHEREx буде використано ракету-носій Falcon 9 компанії SpaceX. Пуск відбудеться з бази Космічних військ США Ванденберг у Каліфорнії в четвер о 19:09 за часом Тихоокеанського узбережжя США (у п'ятницю о 05:09 за Києвом).

Ракета Falcon 9 також виведе на орбіту чотири американські супутники, створені в межах проєкту PUNCH для дослідження сонячної корони і сонячного вітру.