Інтерфакс-Україна
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06:22 12.04.2025

Бюджетна пропозиція Білого дому скоротить наукові програми NASA - ЗМІ

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Запропонований президентом Дональдом Трампом бюджет NASA на 2026 рік майже вдвічі скоротить фінансування наукових програм агентства, що може призвести до припинення важливих ініціатив, таких як повернення ґрунту з Марса та створення нового космічного телескопа, повідомляє Bloomberg у п'ятницю.

"Бюджет передбачає виділення 3,9 мільярда доларів для наукового управління НАСА, що на 3,4 мільярда доларів менше за попереднє фінансування для 2024 року. Це також означає скорочення програм з вивчення Землі (більше ніж 50%) та астрофізики (майже 70%)", йдеться в повідомленні.

У бюджетному запиті не передбачено фінансування для Римського космічного телескопа імені Ненсі Грейс, запуск якого планувався на 2027 рік. Також немає чіткого фінансування для ініціативи з повернення зразків з Марса.

Пропозиція також передбачає скорочення відділів планетарних наук і геліофізики, що може призвести до скасування деяких програм.

Представник NASA заявив, що агентство розпочало обговорення запропонованого бюджету, але не підтвердив цифри.

Джерело:https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-11/white-house-budget-proposal-would-gut-nasa-s-science-programs

Теги: #фінансування #nasa #трамп #сша

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