Інтерфакс-Україна
Події
22:05 02.09.2025

Трамп оголосив про перейменування міста Гантсвілл на Рокет-сіті та переніс туди штаб Космічного командування США

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп оголосив про перенесення штабу Космічного командування з Колорадо-Спрінгс до міста Гантсвілл в штаті Алабама та про перейменування цього міста на Рокет-сіті.

"Я дуже радий вам сказати про те, що штабквартира Космічних сил США переїжджає в іншу локацію – в Гантсвілл, Алабама. Місто Гантсвілл тепер буде називатися Рокет-сіті", - сказав Трамп на пресконференції в Білому Домі у вівторок.

За його словами, це призведе до відкриття тисяч робочих місць та мільярдів доларів інвестицій. "Це важливе рішення, що допоможе американцям захистити себе та домінувати у новому високому фронті", - додав Трамп.

Таким чином Трамп скасував рішення свого попередника на посту президента Джозефа Байдена від 2023 року, коли штаб вирішили залишити в Колорадо, та втілив проєкт, який протягом семи років лобіювали представники Республіканської партії з Алабами.

Гантсвілл знаходиться на півночі штата. У 2020 році населення міста складало 215 тисяч людей, агломерації – 542 тисяч.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=thGWGgm9Mp8

Теги: #штаб #космос #сша

