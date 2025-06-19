Інтерфакс-Україна
Події
13:21 19.06.2025

Начштабу батальйону на Львівщині нарахував 35 млн грн незаконних "бойових"

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Начштабу батальйону на Львівщині нарахував 35 млн грн незаконних "бойових"

Військова контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил України викрили нові факти незаконного нарахування доплат за участь у бойових діях.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що до схеми причетний начальник штабу батальйону однієї з військових частин Тероборони ЗСУ на Львівщині.

"Упродовж серпня-грудня 2023 року він безпідставно нарахував 35 млн грн "бойових" доплат підлеглим, які не виконували завдання на передовій", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, для цього посадовець вносив неправдиві дані до рапортів, де зазначав, що особовий склад підрозділу нібито воює на лінії боєзіткнення.

"На основі цих документів фінансова служба військової частини нараховувала військовослужбовцям щомісячні додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн. Втім, насправді цей підрозділ виконував завдання в тилових районах та не перебував на лінії фронту", - зазначають в українській спецслужбі.

На підставі зібраних доказів начштабу батальйону повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки), ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої докваліфікації злочинних дій фігуранта.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону України.

Теги: #штаб #бойові

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