Інтерфакс-Україна
Події
13:40 07.05.2025

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

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Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4599

Біля пошкодженого під час дронової атаки в ніч на середу будинку в Шевченківському районі, де загинули двоє людей, розгорнули штаб підтримки мешканців, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У будинку пошкоджені кілька квартир. Одна - сильно вигоріла. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку оперативно розгорнули штаб підтримки за адресою: вул. Табірна, 40 (приміщення КП "Школяр"). У штабі можна: подати заяву на одноразову матеріальну допомогу від міста в розмірі 10 000 грн, звернутися щодо компенсації 40 000 грн на оренду житла, яку теж надає столиця. Та отримати консультацію щодо державної програми єВідновлення", - написав Кличко в Телеграм.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Київ дронами в ніч на середу. У Святошинському районі столиці сталися пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку, у Дніпровському - руйнування на верхньому поверсі будинку, у Соломʼянському зафіксували падіння уламків БпЛА в районі нежитлової забудови, без займання.

У Шевченківському районі уламки БпЛА влучили в верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого двоє людей загинули. Загальна кількість постраждалих зросла до восьми, четверо з яких госпіталізовані. Серед них є діти.

Теги: #підтримка #штаб #будинок

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