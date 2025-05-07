Двоє загиблих та восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Київ

Двоє загиблих та восьмеро постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ, повідомляє столичний міський голова Віталій Кличко станом на 7:09 середи.

"Двоє загиблих у житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Там уламки БпЛА влучили в верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку. До 8 зросла кількість постраждалих у столиці. Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці", - написав Кличко у Телеграм.

За інформацією мера у Святошинському районі столиці сталися пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку. У Дніпровському - руйнування на верхньому поверсі будинку. У Соломʼянському зафіксували падіння уламків БпЛА в районі нежитлової забудови. Без займання.

Екстрені служби продовжують працювати. Атака російських дронів на столичну агломерацію триває.