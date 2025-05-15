Інтерфакс-Україна
Події
21:34 15.05.2025

Сирський: наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів на засіданні Ради Україна-НАТО у четвер, що наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км, а Росія попри дипломатичні заклики не відмовляється від своїх цілей на полі бою.

"Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км. Незважаючи на дипломатичні заклики, росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат", - написав він в телеграмі.

Сирський повідомив, в режимі відеоконференцзв’язку взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів.

Він зазначив, що порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.

Також висловив щиру вдячність країнам-партнерам за велику роботу з підтримки України у боротьбі з російськими окупантами.

Між тим, він окремо подякував Альянсу за роботу Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU). Наголосив на важливості подальшої реалізації проєктів концепції Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення Інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної допомоги.

"Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - написав головком.

За словами Сирського, голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне запевнив у непохитній підтримці України з боку НАТО.

Джерело: https://t.me/osirskiy/1160

Теги: #фронт #дії #бойові #сирський

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